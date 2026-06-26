ملخص فوز كوت ديفوار على كوراساو 2-0 (كأس العالم)
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 03:47
ملخص فوز كوت ديفوار على كوراساو 2-0 (كأس العالم)
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