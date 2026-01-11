أمم إفريقيا - أحمد فتوح يتحدث بعد فوز مصر على كوت ديفوار

الأحد، 11 يناير 2026 - 00:24

01/11/2026 00:24:07 أمم إفريقيا - أحمد فتوح يتحدث بعد فوز مصر على كوت ديفوار

أمم إفريقيا - أحمد فتوح يتحدث بعد فوز مصر على كوت ديفوار

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
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