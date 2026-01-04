ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 04 يناير 2026 - 00:12

1/4/2026 12:12:14 AM ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي)

أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي
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