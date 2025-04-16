هدف الزمالك الأول في سموحة - هدف عكسي (كأس عاصمة مصر)
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 16:43
جوووووول .. ناصر منسي يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى سموحة— ON Sport (@ONTimeSports) April 16, 2025
سموحة 0 : 1 الزمالك pic.twitter.com/CCdORKfWh2
هدف الزمالك الأول في سموحة - هدف عكسي (كأس عاصمة مصر)
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على بتروجت 0/4 (الدوري المصري) ملخص فوز مصر على أنجولا 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص تعادل الأهلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري) لقطة طرد مهند لاشين لاعب بيراميدز ضد الأهلي (الدوري المصري) +18.. إصابة مروعة لأحمد قندوسي ضد فاركو (الدوري المصري) هدف فوز غزل المحلة على سموحة 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الجونة على زد 2-1 (الدوري المصري)