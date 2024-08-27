هدف زد الأول ضد الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر)

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 18:47

8/27/2024 6:47:28 PM هدف زد الأول ضد الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر)

هدف زد الأول ضد الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر)

الإسماعيلي كأس مصر زد
نرشح لكم
هدف فوز زد على مودرن سبورت 1-0 (كأس مصر) ملخص فوز بيراميدز على جي كيه يو 3-1 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1 (10-9) 1 (كأس مصر) بعد صراع فردي.. هدف طلائع الجيش الأول ضد الإسماعيلي - جودوين شيكا (الدوري المصري) حكاية طارق حامد (1) - الاقتراب من ترك الكرة بسبب فاروق جعفر ركلات الترجيح بين الزمالك وطلائع الجيش 4-5 (كأس مصر) ملخص فوز بيراميدز 4-0 على الجونة - (كأس مصر) هدف طلائع الجيش الأول ضد الزمالك - محمد حمدي زكي (كأس مصر)
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله 7 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي 8 دقيقة | ميركاتو
أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد 23 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت 28 دقيقة | الكرة المصرية
بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
على ألحان "حكاية شعب".. غزل المحلة يعلن ضم "السد العالي" محمود الزنفلي ساعة | ميركاتو
تقرير اسكتلندي: رينجرز مطالب بدفع 5 ملايين إسترليني لضم إبراهيم عادل.. ومنافسة إنجليزية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان