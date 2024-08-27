هدف زد الأول ضد الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر)
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 18:47
تمريرة خاطئة تتسبب في الهدف الأول لزد على حساب الإسماعيلي⚽🔥 pic.twitter.com/q71ZOjykwa— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 27, 2024
هدف زد الأول ضد الإسماعيلي - ديلسون كاموني (كأس مصر)
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