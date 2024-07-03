هدف سيراميكا الأول ضد الإسماعيلي - أحمد ريان (الدوري المصري)
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 20:56
بعد تدخل الـ VAR.. أحمد ياسر ريان الهداف التاريخي لسيراميكا يحرز الهدف الأول من علامة الجزاء⚽🔥 pic.twitter.com/dvBzwPJ44w— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 3, 2024
هدف سيراميكا الأول ضد الإسماعيلي - أحمد ريان (الدوري المصري)
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