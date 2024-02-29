ملخص أهداف مباراة سموحة وفيوتشر 1-1 (الدوري المصري)

هدف حمدي فتحي في مباراة الوكرة والمرخية (الدوري القطري)

هدف فوز الزمالك على الداخلية - عمر جابر (الدوري المصري)

الشناوي يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بعد تعافيه من الإصابة