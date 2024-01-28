هدف فوز غينيا على غينيا الاستوائية 0/1 (أمم إفريقيا 2023)

حوار في الجول مع إيميلو نسوي هداف أمم إفريقيا 2023

ملخص فوز نيجيريا على الكاميرون 2-0 (أمم إفريقيا)

ملخص فوز أنجولا على ناميبيا 3-0 (أمم إفريقيا)

هدف نيجيريا الأول ضد الكاميرون - لوكمان (أمم إفريقيا)

هدف أنجولا الثالث في شباك ناميبيا - مابولولو (أمم إفريقيا)

هدف أنجولا الثاني في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا)

هدف أنجولا الأول في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا)

إميليو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا ورأيه في صلاح ومصر