هدف ليفربول الأول ضد فولام - كورتيس جونس (كأس الرابطة الإنجليزية)
الخميس، 11 يناير 2024 - 00:37
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 10, 2024
Curtis Jones scores the equaliser thanks to a deflection! What great industry from Diogo Jota!#beINSPORTS #LFC #FFC pic.twitter.com/zypIGbj6Pa
هدف ليفربول الأول ضد فولام - كورتيس جونس (كأس الرابطة الإنجليزية)
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