هدف فوز فيورنتينا على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 01:22

12/30/2023 1:22:07 AM هدف فوز فيورنتينا على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز فيورنتينا على تورينو 1-0 (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا الدوري الإيطالي تورينو
نرشح لكم
ملخص تعادل أتالانتا مع مارسيليا 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز باير ليفركوزن على روما 2-0 (الدوري الأوروبي) أهداف فوز فيورنتينا على كلوب بروج 3-2 (دوري المؤتمر الأوروبي) هاتريك الكعبي.. أهداف فوز أولمبياكوس على أستون فيلا 4-2 (دوري المؤتمر الأوروبي) ملخص فوز تشيلسي على توتنام 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد توتنام - تشالوباه (الدوري الإنجليزي) هدف دورتموند الأول ضد باريس سان جيرمان - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز بايرن ميونيخ على فرانكفورت 2-1 (الدوري الألماني)
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج 46 ثاتيه | رياضة نسائية
9 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد سموحة 8 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تحسن حالة محمد صبحي 14 دقيقة | الدوري المصري
لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب المثلوثي وعودة الثلاثي الهجومي لمباراة سموحة 23 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - مصر تحجز مقعدا في مونديال الأندية.. سيدات الأهلي يضربن موعدا مع الزمالك بنهائي إفريقيا 40 دقيقة | رياضة نسائية
لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة 57 دقيقة | آسيا
قائمة الأهلي - غياب رامي ربيعة ضمن 11 لاعبا في مواجهة الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية