هدف اتحاد جدة الأول ضد أوكلاند سيتي - رومارينيو (كأس العالم للأندية)
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 20:46
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023
روما يعلن الهدف الأول في مونديال الأندية 2023⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 أوكلاند سيتي#الاتحاد_أوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ujTAfO3AXf
هدف اتحاد جدة الأول ضد أوكلاند سيتي - رومارينيو (كأس العالم للأندية)
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