هدف النصر الأول ضد الرياض - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 20:41
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023
لدغة رونالدو تعلن الهدف الأول للنصر⚽️🔥#النصر_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/XHWsgIeBGk
هدف النصر الأول ضد الرياض - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
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