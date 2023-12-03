هدف توتنام الأول ضد مانشستر سيتي - سون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 18:42
سون يفتتح التسجيل لتوتنهام في شباك مانشستر سيتي من هجمة مرتدة مباغت#الدوري_الإنجليزي | #مانشسترسيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/08yFHrlwSb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
هدف توتنام الأول ضد مانشستر سيتي - سون (الدوري الإنجليزي)
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