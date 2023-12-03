هدف توتنام الأول ضد مانشستر سيتي - سون (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل الدنمارك مع سويسرا 0-0 (ودي)

ملخص فوز البرازيل على إنجلترا 1-0 (ودي)

ملخص فوز ألمانيا على فرنسا 2-0 (ودي)

فوز كرواتيا على تونس بركلات الترجيح 5-4 (كأس عاصمة مصر)

هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا)

هدف فوز البرازيل على إنجلترا - إندريك (ودي)

ملخص تعادل أيرلندا مع بلجيكا 0-0 (ودي)

هدف صاعق لـ ألمانيا ضد فرنسا في أول 7 ثوان - فلوريان فيرتز (ودي)