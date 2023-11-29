هدف مانشستر يونايتد الأول ضد جالاتا سراي - أليخاندرو جارناتشو (أبطال أوروبا)
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 20:13
هدف جارناتشو في شباك جالاتاسراي 👌pic.twitter.com/efMjTBulCz https://t.co/Rr6L0ySQT6— FilGoal (@FilGoal) November 29, 2023
هدف مانشستر يونايتد الأول ضد جالاتا سراي - أليخاندرو جارناتشو (أبطال أوروبا)
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