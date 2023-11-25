هدف فوز أرسنال على برينتفورد - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 21:37
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 25, 2023
Kai Havertz only just came on minutes earlier, but his back post header looks to have sent Arsenal to the top of the table!!!
What a substitution from Arteta! #beINSPORTS #AFC #Arsenal pic.twitter.com/uGmbJV4BSp
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