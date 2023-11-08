هدف ميلان الثاني في سان جيرمان (جيرو) دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 00:13
جيرو يسجل ويمنح الأسبقية لميلان ⚽️#دوري_ابطال_اوربا #ميلان_باريس pic.twitter.com/xD9eUP3t6G— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
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