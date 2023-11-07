هدف دورتموند الأول في نيوكاسل - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 21:29

11/7/2023 9:29:03 PM هدف دورتموند الأول في نيوكاسل - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا)
نيوكاسل دورتموند دوري أبطال أوروبا
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