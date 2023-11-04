هدف الأهلي الأول في المقاولون - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:13
صديق الأمس يفتتح التسجيل 💥⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2023
طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك المقاولون العرب pic.twitter.com/HXNzXPAmaQ
هدف الأهلي الأول في المقاولون - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)
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