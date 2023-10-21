هدف التعادل لريال مدريد في إشبيلية - داني كارفاخال (الدوري الإسباني)

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 21:36

10/21/2023 9:36:25 PM هدف التعادل لريال مدريد في إشبيلية - داني كارفاخال (الدوري الإسباني)
ريال مدريد ريال مدريد،إشبيلية داني كارفاخال
نرشح لكم
ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني) بعد 16 ثانية.. هدف غرناطة الأول ضد برشلونة - براين زارجوسا (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على أوساسونا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 3-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في مرمى جيرونا - خوسيلو (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد 4 هزائم.. اجتماع لحسم مصير بابافسيليو مع البنك الأهلي 4 دقيقة | الدوري المصري
عودة مثيرة.. تشيلسي يفقد تقدمه على أرسنال في دربي لندن 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في المواجهة الأولى ضد راموس.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية 12 دقيقة | الدوري الإسباني
استمرار صعود شيكابالا وزيزو في قائمة هدافي الزمالك التاريخية 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد - أمرابط أساسي ضد شيفيلد.. وأنتوني يبدأ بعد غياب 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مع إشارة دعم فلسطين.. الزمالك يحتفل بمجلس الإدارة الجديد بخماسية في سموحة 39 دقيقة | الدوري المصري
5 من 8.. إنبي يحقق فوزه الأول في الموسم ويزيد من متاعب البنك الأهلي 43 دقيقة | الدوري المصري
بركلة حرة رائعة من رونالدو.. النصر يفوز على فريق طارق حامد 52 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب