هدف التعادل لريال مدريد في إشبيلية - داني كارفاخال (الدوري الإسباني)
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 21:36
كارفخال يعادل النتيجة لريال مدريد ⚽️#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إشبيلية pic.twitter.com/9Mkpp2MK19— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
نرشح لكم
ملخص تعادل برشلونة مع غرناطة 2-2 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد غرناطة - لامين جمال (الدوري الإسباني) بعد 16 ثانية.. هدف غرناطة الأول ضد برشلونة - براين زارجوسا (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ريال سوسيداد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على أوساسونا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على جيرونا 3-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول في مرمى جيرونا - خوسيلو (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 (الدوري الإسباني)