هدف سموحة الأول في الزمالك - فادي فريد (الدوري المصري)
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 20:43
💥🔥 "من رأسية قووية"— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2023
فادي فريد يسجل الهدف الأول لسموحة في مرمى نادي الزمالك #ONTime_Sports pic.twitter.com/fOpr7pyA2h
هدف سموحة الأول في الزمالك - فادي فريد (الدوري المصري)
نرشح لكم
وكيل وسام أبو علي يكشف حقيقة إصابته في القلب والعروض الأوروبية أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-1 (كأس الرابطة) أهداف تعادل المصري مع البنك الأهلي 2-2 (كأس الرابطة) أول حوار لـ وسام أبو علي بعد انضمامه للأهلي أهداف تعادل المصري أمام الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول ضد المصري - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز إنبي على بلدية المحلة 3-0 (الدوري المصري)