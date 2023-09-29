هدف الأهلي الأول في سانت جورج - أفشة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 19:21

9/29/2023 7:21:15 PM هدف الأهلي الأول في سانت جورج - أفشة
الأهلي
نرشح لكم
هدف بيراميدز الثاني ضد الجيش الرواندي - وليد الكرتي (دوري أبطال إفريقيا) هدف بيراميدز الأول ضد الجيش الرواندي - مصطفى فتحي (دوري أبطال إفريقيا) أهداف فوز الأهلي على سانت جورج 3-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني في سانت جورج - حسين الشحات هدف الأهلي الأول في سانت جورج - حسين الشحات هدف سينجيدا في مرمى فيوتش (كأس الكونفدرالية) شاملة الهدف الذي لم يذع.. ملخص مباراة أرتا سولار والزمالك 2-0 (كأس الكونفدرالية) هدف أرتا سولار الثاني ضد الزمالك 2-0 (الكونفدرالية)
أخر الأخبار
هدف غائب منذ 2017.. أفشة يسجل لـ الأهلي من ركلة ثابتة في دوري أبطال إفريقيا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
"تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن توثيق عقود وصرف مستحقات لاعبي الطائرة وأو جي مايو محترف السلة 41 دقيقة | كرة طائرة
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) سانت جورج.. جوووول أفشة والثالث 57 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام سانت جورج في إياب دور الـ 32 من أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الطائي.. اتحاد جدة (0)-(0) الفيحاء.. رونالدو يهدر الثاني ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك