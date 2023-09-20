هدف بايرن ميونيخ الثاني ضد مانشستر يونايتد من جنابري (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 22:51

9/20/2023 10:51:55 PM هدف بايرن ميونيخ الثاني ضد مانشستر يونايتد من جنابري (دوري أبطال أوروبا)
مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ أبطال أوروبا
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