هدف بايرن ميونيخ الثاني ضد مانشستر يونايتد من جنابري (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 22:51
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2023
FC Bayern go 2-0 up! A surging run from Jamal Musiala, and Serge Gnabry lashes the ball into the corner. #beINUCL #UCL pic.twitter.com/FUasEBm0pA
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