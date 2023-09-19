هدف جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 23:42
جواو فيليكس يفتتح التسجيل بعد جملة تمريرات متقنة من برشلونة #دوري_أبطال_أوروبا #برشلونه_انتويرب pic.twitter.com/WMPgy0uZwP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023
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