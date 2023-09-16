هدفا فوز أرتا سولار على الزمالك 2-0 (الكونفدرالية)

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:19

9/16/2023 7:19:07 PM هدفا فوز أرتا سولار على الزمالك 2-0 (الكونفدرالية)
أرتا سولار الكونفدرالية الدوري الإنجليزي
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