هدف عمر كمال الصاروخي مع منتخب مصر ضد تونس (مباراة ودية)
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 20:43
قذيييفة قوية لا تصد ولا ترد 🔥⚽ عمر كمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس #ONTime_Sports pic.twitter.com/Fm5vYsgMgB— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023
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