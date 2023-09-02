هدف مانشستر سيتي الثالث في فولام - هالاند
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 18:49
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023
Manchester City go 3-1 up, @ErlingHaaland with a composed finish. #beINPL #MCIFUL 🔵🏡 pic.twitter.com/SfTsJNTVDd
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في فولام - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي) تصدي خرافي من بيكفورد أمام شيفيلد (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - نونيز بصناعة صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي) تصدي أليسون الخرافي لتسديدة ألميرون الصاروخية (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول بعد تمريرة خاطئة من صلاح (الدوري الإنجليزي)