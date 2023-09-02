هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي

هدف مانشستر سيتي الثالث في فولام - هالاند

هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول في فولام - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)

تصدي خرافي من بيكفورد أمام شيفيلد (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثاني ضد نيوكاسل - نونيز بصناعة صلاح (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول ضد نيوكاسل - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)

تصدي أليسون الخرافي لتسديدة ألميرون الصاروخية (الدوري الإنجليزي)

هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول بعد تمريرة خاطئة من صلاح (الدوري الإنجليزي)