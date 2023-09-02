هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 18:48
"It's one of the most ridiculous decisions in the history of VAR!" 😠😠😠@richardajkeys and Andy Gray cast their eye over that controversal offside decision at Manchester City. #beINPL #MCIFUL 🔵 pic.twitter.com/cq8hyon3gu— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023
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