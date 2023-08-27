هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول بعد تمريرة خاطئة من صلاح (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 19:15

8/27/2023 7:15:47 PM هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول بعد تمريرة خاطئة من صلاح (الدوري الإنجليزي)
محمد صلاح ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي جوردون
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