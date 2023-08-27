هدف نيوكاسل الأول ضد ليفربول بعد تمريرة خاطئة من صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 19:15
غوردون ينفرد بالمرمى ويسجل بثقة الكبار في مرمى أليسون— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023
برأيك من يتحمل الخطأ صلاح أم أرنولد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/TFIrGqV3oU
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