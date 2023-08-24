هدف عبد الرزاق حمد الله الرائع من مقصية - الرياض × الاتحاد (الدوري السعودي)
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 22:01
مقصية حمدالله مع نهاية الشوط الأول🥅#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uMvnVEmFj4— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023
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