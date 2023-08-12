لحظة مشاركة هاري كين لأول مرة مع بايرن ميونيخ (السوبر الألماني)
السبت، 12 أغسطس 2023 - 23:17
هاري كين يدخل أرضية الملعب#كأس_السوبر_الألماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/qid9MwPRW8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2023
نرشح لكم
هدف لايبزج الثاني ضد بايرن ميونيخ - داني أولمو (السوبر الألماني) ملخص فوز ميلان على النجم الساحلي 4-0 (ودي) هدف لايبزج الأول ضد بايرن ميونيخ - داني أولمو (السوبر الألماني) هدف أنخيل دي ماريا مع بنفيكا أمام بورتو (كأس السوبر البرتغالي) ملخص فوز ميلان على مونزا بركلات الترجيح (كأس بيرلسكوني) هدف محمد صلاح لـ ليفربول في مرمى دارمشتات هدف محمد صلاح أمام دارمشتات (مباراة ودية) صناعة صلاح لهدف مع ليفربول ضد بايرن ميونيخ