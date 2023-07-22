هدف المصري الأول ضد سيراميكا - حسام جريشة (نهائي كأس الرابطة)
السبت، 22 يوليو 2023 - 22:04
جووووول⚽🔥.. قذيفة ذهبية من حسام جريشة تقلص الفارق للمصري ضد سيراميكا كليوباترا💥💥#Visit_Egypt #Visit_alamein#العالم_علمين pic.twitter.com/lbdvDsWiZk— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2023
هدف المصري الأول ضد سيراميكا - حسام جريشة (نهائي كأس الرابطة)
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