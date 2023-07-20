ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 5-0 (ودي)

الخميس، 20 يوليه 2023 - 22:32

7/20/2023 10:32:14 PM ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 5-0 (ودي)
جودين تشيلسي ريكسهام
نرشح لكم
ملخص تعادل تشيلسي ومانشستر سيتي 4-4 (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الرابع أمام مانشستر سيتي - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الرابع أمام تشيلسي - رودري (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثالث في مانشستر سيتي - جاكسون (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثالث في تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في تشيلسي - أكانجي (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني في مانشستر سيتي - ستيرلينج (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - مشاركة ديانج.. ورقم قياسي لـ كوت ديفوار وإصابة أونانا وفوز تونس 8 ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك أمام الأرجنتين.. البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور 8 ساعة | أمريكا
تصفيات يورو 2024 – إيطاليا لا تُلدغ مرتين من مقدونيا.. والحسم ضد أوكرانيا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - الدنمارك المتأهل الـ 13.. وفرصة بولندا الأخيرة في الملحق 8 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل الزناري: اللاعب تعلم من الخطأ.. ويريد الاستمرار مع الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
الكومي: القرار بشأن الثلاثي المستبعد حق أصيل لـ فيتوريا.. وهذا رأيي في موقف الأهلي 9 ساعة | منتخب مصر
عامر حسين يوضح سبب عدم إقامة مواجهة مصر وجيبوتي في الإسكندرية.. وخطة مستقبلية 9 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الأهلي ضد الاتحاد.. مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط 9 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي