هدف المقاولون في الأهلي - جوزيف أوشايا (الدوري المصري)
الأحد، 16 يوليه 2023 - 19:40
أوشااايا يرد سريعًا🔥🔥.. هدف التعادل للمقاولون العرب ضد الأهلي عن طريق أوشايا ⚽💥 pic.twitter.com/lHgzbn6isY— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023
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