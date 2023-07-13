هدف ثان صاروخي من حسين الشحات مع الأهلي ضد الزمالك
الخميس، 13 يوليه 2023 - 21:16
جووووول🔥⚽ قذائف الشحات لا تهدأ في شباك الزمالك لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي 💥⚽ pic.twitter.com/T24qIkU0KX— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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