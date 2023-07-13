هدف حسين الشحات الأول مع الأهلي ضد الزمالك
الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:40
جووووول🔥⚽ في الدقيقة 1 وحتة أخدت من السوكة حتة 💥⚽.. حسين الشحات يطلق قذيفة ويسجل الهدف الأول مبكرًا للأهلي في مرمى الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/yAXulbYemt— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 13, 2023
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