هدف فوز الإسماعيلي على الداخلية - ياو أنور (الدوري المصري)
الإثنين، 10 يوليه 2023 - 21:08
هدف تقدم الدراويش أمام الداخلية عن طريق الغاني ياو أنور⚽pic.twitter.com/lFMXGM0ZmG— FilGoal (@FilGoal) July 10, 2023
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