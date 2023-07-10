هدف الإسماعيلي الأول أمام الداخلية - ياو أنور (الدوري المصري)
الإثنين، 10 يوليه 2023 - 21:08
هدف تقدم الدراويش أمام الداخلية عن طريق الغاني ياو أنور⚽pic.twitter.com/lFMXGM0ZmG— FilGoal (@FilGoal) July 10, 2023
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