هدف فيوتشر الثاني ضد الزمالك - أحمد عاطف (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)

هدف فيوتشر الأول ضد الزمالك - ناصر ماهر (الدوري المصري)

خالد مرتجي: أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد لم تكن سببا في بيان فيفبرو