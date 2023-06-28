هدف إبراهيم عادل ضد مالي مع منتخب مصر الأولمبي (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة)

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 20:39

6/28/2023 8:39:41 PM هدف إبراهيم عادل ضد مالي مع منتخب مصر الأولمبي (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة)
مصر الأولمبي مالي الأولمبي إبراهيم عادل
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