هدف إبراهيم عادل ضد مالي مع منتخب مصر الأولمبي (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة)

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 20:39

6/28/2023 8:39:41 PM

هدف إبراهيم عادل ضد مالي مع منتخب مصر الأولمبي (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة)