ملخص فوز غينيا بيساو على ساو تومي 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

ملخص فوز جامبيا على جنوب السودان 3-2 (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف مصر الأول ضد غينيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف غينيا الأول ضد مصر - شيروه جوراسي (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف الأهلي الأول أمام الوداد - محمد عبد المنعم (دوري أبطال إفريقيا)

هدف يحيى عطية الله لـ الوداد في شباك الأهلي - دوري الأبطال

سبورة في الجول - أحمد عز يشرح ما يجب على الأهلي فعله أمام الوداد وحلول للتسجيل