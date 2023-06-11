هدف الأهلي الأول أمام الوداد (محمد عبد المنعم)
الأحد، 11 يونيو 2023 - 23:55
علي معلول يصنع ومحمد عبد المنعم يسجل 🎯✅#في_إفريقياpic.twitter.com/x78NDtXUCr— FilGoal (@FilGoal) June 11, 2023
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