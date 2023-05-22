أزمة العنصرية ضد فينيسيوس.. دعم كبير للاعب البرازيلي وريال مدريد يتوجه للنائب العام

الإثنين، 22 مايو 2023 - 22:54

5/22/2023 10:54:58 PM أزمة العنصرية ضد فينيسيوس.. دعم كبير للاعب البرازيلي وريال مدريد يتوجه للنائب العام
ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
هدف ثان رائع لـ فرنسا أمام هولندا - كيليان مبابي هدف فرنسا الأول في مرمى هولندا - كيليان مبابي هدف فوز الأرجنتين على باراجواي (تصفيات كأس العالم) هدفا مباراة البرازيل 1-1 فنزويلا (تصفيات كأس العالم) انتخابات الزمالك - فاروق جعفر يرد على دعم مرتضى.. وتقسيط غرامة كهربا هدف فوز مصر على زامبيا 0/1 - حمدي فتحي (مباراة ودية) الفرصة الأخطر لـ تريزيجيه تضرب العارضة - مصر × زامبيا محاولة أخرى خطيرة من تريزيجيه - مصر × زامبيا
أخر الأخبار
كين كان في طريق الفشل.. ما هو مدرب المعارين الذي تتجه له أندية الدوري الإنجليزي 4 ساعة | تقرير في الجول
بمشاركة ديانج.. مالي تفوز على أوغندا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
غرابة: نستهدف الفوز فقط أمام الجزائر.. والتفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في أمم إفريقيا 4 ساعة | منتخب مصر
في مباراة تاريخية لـ فرابار.. منتخب إنجلترا يفوز على أستراليا بهدف دون رد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - رونالدو بين الصفوة ويقود البرتغال للتأهل بالفوز أمام سلوفاكيا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - رائعة مبابي تحسم تأهل فرنسا بالفوز على هولندا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - بلجيكا تحجز بطاقة التأهل للمرة السابعة في تاريخها 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ركلة جزاء في السماء.. الأردن يخسر أمام إيران في نصف نهائي البطولة الرباعية 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة