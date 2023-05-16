أهداف تعادل الاتحاد والهلال 2-2 (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 23:51
كلاسيكو مثير.. و4 أهداف 🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
⚽️الاتحاد يتقدم والهلال يعود.. شاهد أهداف المباراة ⤵️#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/uXX5zC2WiV
نرشح لكم
هدفا فوز النصر على الطائي (الدوري السعودي) مشادة بين أحمد حجازي ولاعبي الهلال انفعال شديد من أمير سعيود بعد استبداله في الدوري السعودي أهداف فوز اتحاد جدة على أبها 0/4 (الدوري السعودي للمحترفين) هدفا تعادل النصر مع الخليج 1/1 (الدوري السعودي) أهداف فوز التعاون على اتحاد جدة 2-1 (الدوري السعودي) هدفا تعادل الهلال وأوراوا 1-1 (ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا) هدف النصر الأول أمام الرائد - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)