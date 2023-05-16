هدف المقاولون الثاني في الحدود - جون أوكلي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 18:27
نرشح لكم
هدف سموحة الأول ضد فيوتشر - باسم علي (الدوري المصري) هدفا مباراة المقاولون والحدود 2-0 (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول ضد سموحة - مروان محسن (الدوري المصري) هدف المقاولون أمام الحدود - محمد سالم (الدوري المصري) هدفا تعادل المصري مع الداخلية 1-1 (الدوري المصري) أهداف فوز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثاني أمام الزمالك - روقا عكسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - إبراهيما نداي (الدوري المصري)