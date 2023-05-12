هدف الأهلي
الجمعة، 12 مايو 2023 - 22:28
هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS— FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023
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