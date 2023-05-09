هدف الاتحاد الأول ضد السكة الحديد - محمد حسين عضل (كأس مصر)
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 23:28
جوووووووول ⚽💥 بالنيران الصديقة الأتحاد السكندري يسجل الهدف الأول في مرمى السكة الحديد في الوقت الإضافي #ONTime_Sports pic.twitter.com/HLzaKwUlnN— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 9, 2023
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