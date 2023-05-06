أحمد عبد القادر يتحدث عن عرض سيسكا موسكو

السبت، 06 مايو 2023 - 11:19

5/6/2023 11:19:28 AM أحمد عبد القادر يتحدث عن عرض سيسكا موسكو
الأهلي أحمد عبد القادر
نرشح لكم
مزاح مستمر مع صلاح.. كواليس تصوير ليفربول لإعلان قميصه الجديد تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2022 القندوسي يحتفل مع متولي بسيارة طاقم الملعب (السوبر المصري) تصدٍ رائع من الشناوي لانفراد الجباس (السوبر المصري) إنقاذ بطولي من علي جبر ويمنع هدفا لـ كهربا (السوبر المصري) تألق محمد الشناوي أمام فرصة فاخري لاكاي (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول أمام بيراميدز - علي معلول (السوبر المصري) تدخل قوي من محمد شريف على وليد الكرتي (السوبر المصري)
أخر الأخبار
المصري يعلن فسخ تعاقد أنتوني أُكبوتو 26 دقيقة | ميركاتو
مونت كارلو: فرانكفورت يطلب 100 مليون يورو من أجل مواني.. ويونايتد أبرز المهتمين 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن إقالة حسام وإبراهيم حسن 53 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: جددت تعاقدي مع الأهلي.. وتمنيت مواجهة الزمالك في السوبر ساعة | كأس السوبر المصري
مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (0) - (1) أوراوا.. جووول من نيران صديقة 2 ساعة | السعودية
حمدي فتحي: كنا نركز على الفوز بالسوبر بغض النظر عن المنافس 2 ساعة | كأس السوبر المصري
أحمد عبد القادر: عرض سيسكا موسكو؟ تركيزي الآن منصب على مباريات الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تصل إلى مصر بعد التتويج بكأس السوبر 2 ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة