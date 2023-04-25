هدف الداخلية القاتل في شباك فيوتشر
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 - 23:00
في توقيت قاتل وثلاث نقاط من ذهب 😯⚽ هدف فوز الداخلية على نادي فيوتشر في الدقائق الآخيرة #ONTime_Sports pic.twitter.com/EcrqGnOk87— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 25, 2023
نرشح لكم
الثانية في مسيرته.. لقطة طرد محمد عنتر ضد الاتحاد ملخص فوز الإسماعيلي على المصري 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز فاركو على غزل المحلة 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز إنبي على أسوان 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بيراميدز على الداخلية 2-0 (الدوري المصري) فرج عامر يفجر مفاجأة جديدة بشأن شكوى كهربا تصريحات أحمد سامي بعد خسارة سموحة من الأهلي تصريحات سامي قمصان بعد فوز الأهلي على سموحة