هدف فخري لاكاي في شباك أسوان
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 22:07
جووووول.. فخري لاكاي يسجل الهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك أسوان ⚽⚽ pic.twitter.com/IaCuYGrI4G— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023
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