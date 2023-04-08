جريندو يتحدث عن ترشحيه للانضمام لمنتخب مصر
السبت، 08 أبريل 2023 - 10:44
جريندو لاعب النادي المصري: تدربنا على الركلة الحرة التي سجلنها أمام الحرس.. وهل حد كلمه من منتخب مصر؟#جمهور_التالتة pic.twitter.com/FmFfrQ3GVi— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2023
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